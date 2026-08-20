فضای مجازی شبکه دنا در جریان پوشش رسانه‌ای برنامه‌های بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، رتبه نخست و برتر کشوری را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فضای مجازی شبکه دنا در جریان پوشش رسانه‌ای برنامه‌های بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با انتشار ۳۶۲ محتوای هدفمند و بهره‌گیری از مشارکت مخاطبان، در کشور خوش درخشید.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد از کسب رتبه نخست کشوری در پیام‌رسان «بله» و رتبه برتر در پیام‌رسان «ایتا» توسط فضای مجازی شبکه دنا خبر داد.

سیدشهریار گنجی با اشاره به عملکرد رسانه‌ای صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد در پوشش برنامه‌های بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: شبکه دنا با برنامه‌ریزی منسجم، تولید و انتشار به‌موقع محتوای هدفمند و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های فضای مجازی، موفق به کسب این افتخار در سطح کشور شد.

وی این دستاورد را حاصل تلاش هماهنگ مدیران، کارکنان و فعالان رسانه‌ای شبکه دنا دانست و افزود: اطلاع‌رسانی سریع و دقیق، روایت مؤثر رویدادها، بهره‌گیری از قالب‌های متنوع رسانه‌ای و تعامل مستمر با مخاطبان، از عوامل مهم کسب این رتبه‌های برتر بوده است.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در طول ایام برگزاری برنامه‌های بدرقه و تشییع، در مجموع ۳۶۲ محتوای رسانه‌ای با هشتگ #باید_برخاست در کانال‌ها و بستر‌های مختلف فضای مجازی شبکه دنا تولید و منتشر شد.

گنجی ادامه داد: حدود نیمی از محتوای منتشرشده به تعامل، بازنشر و مشارکت مخاطبان در قالب تولید محتوای رسانه‌ای اختصاص داشت که این موضوع، بیانگر همراهی ارزشمند مردم و نقش‌آفرینی مؤثر کاربران در انعکاس و انتشار گسترده‌تر پیام‌ها و روایت‌های این رویداد بود.