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سرمربی تیم صنعتنفت آبادان، با تمجید از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر فجر شهید سپاسی، تاکید کرد که این تیم به دلیل آغاز دیرهنگام تمرینات و فرایند نقلوانتقالات، برای دستیابی به شرایط مطلوب و ایدهآل، نیازمند مهلت، تقویت کادر بازیکنان و حمایت مستمر هواداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نوری پس از تساوی بدون گل تیمش برابر فجر شهید سپاسی در گفتوگو با خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان، اظهار کرد: بازی کمموقعیت بود، اما ما نیز فرصت صددرصد گلزنی داشتیم و بهویژه در نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادیم.