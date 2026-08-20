سرمربی تیم صنعت‌نفت آبادان، با تمجید از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر فجر شهید سپاسی، تاکید کرد که این تیم به دلیل آغاز دیرهنگام تمرینات و فرایند نقل‌وانتقالات، برای دستیابی به شرایط مطلوب و ایده‌آل، نیازمند مهلت، تقویت کادر بازیکنان و حمایت مستمر هواداران است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نوری پس از تساوی بدون گل تیمش برابر فجر شهید سپاسی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان، اظهار کرد: بازی کم‌موقعیت بود، اما ما نیز فرصت صددرصد گلزنی داشتیم و به‌ویژه در نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار آغاز فصل برای تیم صنعت‌نفت، خاطرنشان کرد: ما دیر وارد نقل‌وانتقالات شدیم، دیر تمرینات را شروع کردیم و حتی فرصت بدنسازی مناسب نداشتیم و زمانی که کارمان را آغاز کردیم، چهار یا پنج تیم دیگر در ترکیه اردو زده و بازی‌های تدارکاتی برگزار می‌کردند.

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان ادامه داد: در شرایط کنونی، تمرینات ما بیشتر به ریکاوری اختصاص دارد و فرصت کافی برای کار فنی نداریم، چراکه مهم‌ترین دغدغه‌مان این است که بازیکنان دچار مصدومیت نشوند.