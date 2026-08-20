معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «نشان حامی» امسال به واحد‌هایی که در شرایط جنگ همراه دولت بودند تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیشب در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهدگفت: بالاترین جایزه این وزارتخانه برای حامیان حقوق مصرف کنندگان، «نشان حامی» است که امسال به واحد‌هایی که در شرایط جنگ همراه دولت بودند و حتی یک نفر تعدیل نیرو نداشتند و برای مردم سنگ تمام گذاشتند، تعلق می‌گیرد.

حسین فرهیدزاده افزود: این واحد‌های تولیدی حتی در شرایط سخت ماه‌های اخیر ضرر زیادی هم کردند و از سود خود گذشتند و حامی حقوق مصرف کننده و اشتغال و معیشت مردم بودند، یکی از این واحد‌ها در حوزه صنایع غذایی متعلق به خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: در هر جنگی نخستین ضربه به حقوق مصرف کننده وارد می‌شود، اما این واحد‌ها در این شرایط سخت پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. به‌گونه‌ای که اگر حضور و همراهی آنها نبود، اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد، فعالان اقتصادی که همراهی کردند، دوست دولت و ملت هستند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده نمادین نیست، گفت: در چند سال اخیر جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه بین المللی پیدا کرده و مدنظر بسیاری از کشور‌ها قرار گرفته است، به ویژه در ماه‌های اخیر که فشار‌های اقتصادی به کشور‌ها وارد شده، البته این مهم در ابعاد مقررات نظارتی نمی‌گنجد بلکه ادبیات جدیدی در حکمرانی است.

وی ادامه داد: تمام تلاش‌های ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلب رضایتمندی مردم است، از آنجا که برخی تولیدکنندگان به جایگاه بین المللی جایزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیاز دارند، این جایزه علمی‌تر شده است و تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان باید تلاش کنند که در سطح ملی شناخته شوند.

فرهیدزاده با بیان اینکه مشکلات واحد‌های تولیدی در کمبود برق، بیمه تامین اجتماعی، کمبود ارز و رفع تعهد ارزی و همچنین ترخیص کالا را قبول داریم، گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار و همچنین یکشنبه‌های هر هفته با حضور معاون اول رئیس جمهور به‌طور مستمر مطرح و پیگیری می‌شود.