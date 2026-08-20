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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان چهارخطه کردن جاده خرمشهر - اهواز را یکی از اولویتهای اساسی زیرساختهای اربعین استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ولیالله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در آیین تجلیل از خادمان اربعین حسینی گفت: طرح تعریض جاده خرمشهر – اهواز در پنج قطعه دستهبندی و به پیمانکاران واگذار شده است و باید با پیگیری مستمر، بخش قابل توجهی از این مسیر تا اربعین سال آینده به بهرهبرداری برسد و زیر بار ترافیک زائران قرار گیرد.
او افزود: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که با استفاده از تجربه اربعین امسال، کمبودها و کاستیهای موجود شناسایی و برای رفع آنها پیش از آغاز اربعین سال آینده اقدام شود تا روند خدمترسانی به زائران با کیفیت و آمادگی بیشتری انجام گیرد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: حدود ۳۷ درصد خروج زائران اربعین حسینی از کشور از طریق ۲ پایانه مرزی شلمچه و چذابه انجام شد که این میزان تردد، اربعین در خوزستان را از سایر استانها متمایز کرده است.
حیاتی گفت: خوزستان به دلیل برخورداری از ۲ پایانه مرزی شلمچه و چذابه و قرار گرفتن در مسیرهای ورودی زائران، شرایط متفاوتی در میزبانی از زائران اربعین دارد.
او مردمی بودن اربعین را یکی از مهمترین ویژگیهای این رویداد در خوزستان عنوان کرد و افزود: مشارکت گسترده مردم و فعالیت موکبها از مبادی ورودی استان تا مرزها، جلوهای روشن از ظرفیت مردمی اربعین و نقش مردم در میزبانی از زائران است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان از خادمان، دستگاههای اجرایی، فرماندهان و همه مجموعههایی که در برگزاری و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی مشارکت داشتند، قدردانی کرد.