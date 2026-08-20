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همزمان با برگزاری نخستین سالگرد درگذشت استاد محمود فرشچیان نمایشگاه «حیرت» روایتی تصویری از این هنرمند برجسته در اصفهان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نخستین سالگرد درگذشت استاد محمود فرشچیان در قالب آیین «جان ایران»، با هدف پاسداشت جایگاه هنری و فرهنگی استاد محمود فرشچیان و گرامیداشت یاد و میراث ماندگار این هنرمند برجسته برگزار شد و با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، رونمایی از دو عنوان کتاب، رونمایی از ماکت آرامگاه استاد فرشچیان و افتتاح نمایشگاه «حیرت» همراه بود.
کتاب «بازگشت به نصف جهان» به نویسندگی سعید معتمدی، روایتی مستند و تصویری از آخرین بازگشت استاد فرشچیان به اصفهان است که با بهرهگیری از تصاویر ثبتشده توسط عکاسان معنا، آخرین حضور این هنرمند در اصفهان و روند طراحی آرامگاه وی را روایت میکند.
همچنین کتاب «نگار جان ایران» نوشته سعید معتمدی، مروری بر زندگی استاد فرشچیان، دیدگاه هنرمندان ایران و جهان درباره آثار او و مجموعهای از تصاویر ارزشمند این هنرمند را دربر گرفته است.
یکی دیگر از بخشهای شاخص این مراسم، رونمایی از ماکت آرامگاه استاد محمود فرشچیان با طراحی استاد مطیعیفر بود.
همزمان با برگزاری آیین «جان ایران»، همچنین نمایشگاه «حیرت» در مجموعه بوستان عمارت سعدی افتتاح شد.
این نمایشگاه مجموعهای از اسناد و تصاویر زندگی استاد محمود فرشچیان، از دوران کودکی تا سالهای پایانی عمر ایشان را دربر میگیرد. همچنین تکاثر ارزشمند «حیرت» که از آثار شاخص و کمتر دیدهشده این هنرمند به شمار میرود، برای نخستینبار در معرض دید عموم قرار گرفته است.
نمایشگاه «حیرت» تا پنجم شهریورماه ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری بوستان عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان برپاست.
استاد محمود فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در اصفهان دیده به جهان گشود.
او در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی بود و به آن غنا بخشید.
آثار استاد فرشچیان در بیش از صدها نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبهرو شده است.
این هنرمند پرآوازه اصفهانی، ۱۸ مرداد در ۹۵ سالگی به دلیل ابتلا به ذاتالریه در کشور آمریکا درگذشت.
استاد فرشچیان در وصیتنامه اش خواسته بود پس از مرگ در زادگاهش و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شود.