پخش زنده
امروز: -
آزمون سراسری ۱۴۰۵ با رقابت ۱۶ هزار داوطلب زنجانی، از امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ آزمون سراسری در استان زنجان با مشارکت گسترده ۱۶ هزار داوطلب آغاز به کار کرد.
بر اساس اعلام نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در زنجان، برنامهی آزمون به گونهای تدوین شده که تمامی داوطلبان در حوزههای مشخص شده حضور یابند.
در برنامهی امروز، آزمون صبحگاهی، ۶ هزار و ۴۰۰ داوطلب در گروههای تجربی به رقابت میپردازند.
پس از این آزمون در بعد از ظهر گروه های زبان های خارجه و هنر به رقابت می پردازند.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، فردا نیز آزمون گروههای ریاضی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون سراسری در زنجان در ۶ حوزه امتحانی برگزار می شود.