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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۹

سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی، جنوب‌شرق و جنوب کشور بارش باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۰۹:۱۴
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، دمای هوا
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