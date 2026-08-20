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محیط زیست
حقوقی و قضایی
تعاون و اشتغال
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عمومی
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی، جنوبشرق و جنوب کشور بارش باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیشبینی کرده است.
تاریخ :
۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۰۹:۱۴
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برچسب ها:
هواشناسی
،
وضعیت آب و هوای کشور
،
بارندگی
،
دمای هوا
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