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دستورالعمل شاخص های نظارت بر طراحی و تولید پوشاک بانوان برای بهرهمندی واحدهای صنعتی و صنفی استان بوشهر ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: براساس این دستورالعمل همه واحدهای تولیدی و توزیعی مرتبط، ملزم به رعایت آن هستند.
نصرالله کشاورز افزود: این اقدام با هدف اطلاعرسانی به واحدهای تولیدی و توزیعی و در راستای ساماندهی و ارتقای کیفی صنعت پوشاک بانوان صورت گرفته است.
وی بیان کرد: شفافسازی ضوابط برای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ، تقویت تولید ملی و حمایت از سرمایهگذاری در صنعت پوشاک، ایجاد فضای رقابتی سالم میان واحدهای تولیدی و توزیعی، نظارت هوشمندانه و هدفمند بر زنجیره طراحی تا عرضه محصول از اهداف ابلاغ این دستورالعمل است.