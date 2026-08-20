به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: براساس این دستورالعمل همه واحدهای تولیدی و توزیعی مرتبط، ملزم به رعایت آن هستند.

نصرالله کشاورز افزود: این اقدام با هدف اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی و توزیعی و در راستای ساماندهی و ارتقای کیفی صنعت پوشاک بانوان صورت گرفته است.

وی بیان کرد: شفاف‌سازی ضوابط برای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ، تقویت تولید ملی و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک، ایجاد فضای رقابتی سالم میان واحدهای تولیدی و توزیعی، نظارت هوشمندانه و هدفمند بر زنجیره طراحی تا عرضه محصول از اهداف ابلاغ این دستورالعمل است.