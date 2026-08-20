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۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ روزی که استعمار با کودتا، اراده ملی را هدف گرفت، اما ملت هرگز شکست نخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیست و نهم اسفند ۱۳۲۹، یکی از نقطهعطفهای تاریخ معاصر ایران رقم خورد. در این روز، صنعت نفت که سالها در اختیار انگلیسیها بود، با تلاش دکتر محمد مصدق و حمایت آیتالله کاشانی و سایر مبارزان، ملی اعلام شد. این اقدام، دوره جدیدی از مبارزات ضداستعماری ملت ایران را آغاز کرد؛ مبارزهای که قرار بود سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور را برای دهههای آینده رقم بزند.
انگلیس در خطر؛ کودتایی با نام «چکمه»
وقتی انگلیس منافع نامشروع خود را در صنعت نفت ایران در خطر دید، تصمیم به اقدام گرفت. عملیات «چکمه» که بعدها با همکاری آمریکا به «آژاکس» تغییر نام داد، برای سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق طراحی شد.
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روزی که سایه سنگین کودتا بر سر ایران سنگینی کرد و با تبانی انگلیس و ارتش شاهنشاهی، حکومت منتخب مردم سقوط کرد.
اعتماد به آمریکا؛ اشتباهی که تاریخ را تغییر داد
دولت مصدق با وجود موفقیت در خارج کردن نفت از چنگ انگلیسیها، یک اشتباه تاریخی مرتکب شد: اعتماد به آمریکا. همان کشوری که با وعدههای فریبنده، پشت پرده با انگلیس همدست شد و کودتای ۲۸ مرداد را طراحی و اجرا کرد.
نتیجه این اعتماد، محاکمه مصدق در یک دادگاه فرمایشی، سه سال حبس انفرادی و سپس تبعید به احمدآباد کرج بود.
ایمان به آزادی؛ دومینویی که هرگز متوقف نشد
با وجود تمام توطئهها، ملت ایران هرگز ایمان خود به آزادی و استقلال را از دست نداد. مقاومت مردمی، دومینوی استقلال و پسزدن استعمار را شکل داد؛ دومینویی که هر چقدر استعمار تلاش کرد آن را متوقف کند، با اراده مردم، ادامه یافت و امروز نیز ادامه دارد.
درس ۲۸ مرداد؛ هوشیاری و اتحاد ملی
در دنیای امروز که توطئههای دشمنان شکلهای جدیدی به خود گرفته است، درس اصلی ۲۸ مرداد هوشیاری ملی است. مردم ایران باید همچون روزهای سرنوشتساز، در خیابانها حاضر باشند، چراکه خیابانها و میدانها، صحنههای اصلی تعیینکننده سرنوشت ملتها هستند.
هرگاه ملتها در کنار هم باشند، هیچ قدرت خارجی نمیتواند مسیر پیشرفت و استقلال آنها را تغییر دهد.
۲۸ مرداد، روزی است که باید آن را نه فقط به عنوان یک خاطره تلخ، که به عنوان یک درس ماندگار در تاریخ این سرزمین به خاطر بسپاریم؛ روزی که ثابت کرد اعتماد به بیگانه، خیانت به آرمانهای ملی است و اتحاد و ایمان، تنها رمز پیروزی است.
گزارش از مهدی حسن پور