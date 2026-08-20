معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از میزبانی یاسوج برای مسابقات ورزشی بیماران خاص در بخش دیابت با حضور ۶۵ ورزشکار کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سعیدی رئیس هیئت ورزشکاران بیماران خاص در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشی بیماران خاص دیابت منطقهای گفت: شهر یاسوج روزهای ۳۱ مرداد و اول شهریورماه میزبان رقابتهای ورزشی بیماران خاص در گروه بیماران دیابتی است. سعیدی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۶۵ ورزشکار از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قم و منطقه آزاد اروند حضور دارند افزود: ورزشکاران در چهار رشته تنیس روی میز، شطرنج، دارت و پتانک با یکدیگر رقابت میکنند. وی ادامه داد: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال برگزار میشود. رئیس هیات ورزشکاران بیماران خاص با اشاره به برنامه زمانبندی این رویداد گفت: ورود ورزشکاران عصر جمعه انجام میشود و مراسم افتتاحیه روز شنبه و اختتامیه مسابقات روز یکشنبه برگزار خواهد شد. فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان برای معرفی کهگیلویه و بویراحمد به میهمانان این رویداد تأکید کرد و گفت: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بستههای فرهنگی با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری استان تهیه میکند. وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای برگزاری مطلوب این مسابقات افزود: شهرداری یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد، بهزیستی، ادارهکل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و صداوسیمای مرکز استان باید در برگزاری شایسته این رویداد همکاری کنند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اضافه کرد: میزبانی مطلوب از ورزشکاران بیماران خاص علاوه بر ایجاد زمینه برای رقابت ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و ورزشی کهگیلویه و بویراحمد است.