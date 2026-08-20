آزمون سراسری ۱۴۰۵ با رقابت ۲۱ هزار و ۱۵۴ داوطلب هرمزگانی، از امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: از این شمار ۷۱ درصد داوطلبان خانم، و بقیه آقا هستند.

مهدی میرزاده کوشایی با اشاره به برگزاری آزمون در ۱۸۷ حوزه امتحانی افزود: آزمون گروه تجربی صبح، و هنر و زبان‌های خارجی عصر پنج شنبه، ۲۹ مرداد برگزار می‌شود.

وی گفت: در گروه آزمایشی تجربی ۷ هزار و ۸۲۵ داوطلب با بیش از ۳۷ درصد و زبان خارجه با هزار و ۶۶۴ تن، یعنی ۶ درصد شرکت کردند.

گروه آزمایشی هنر با هزار و ۳۱۹ داوطلب با ۸ درصد هم رقابت می‌کنند.

صبح جمعه سی‌ام مرداد نیز داوطلبان گروه‌های ریاضی وفنی و علوم انسانی با هم رقابت می‌کنند.

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رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: گروه علوم ریاضی و فنی با ۲ هزار و ۷۱۵ تن، یعنی ۱۳ درصد، و گروه علوم انسانی با ۷ هزار و ۶۳۱ داوطلب و ۳۶ درصد با هم رقابت می‌کنند.

میرزاده کوشایی با بیان اینکه داشتن کارت ورود به جلسه، مدرک شناسایی و لوازم مورد نیاز ضروری است، افزود: داوطلبان از آوردن لوازم الکترونیکی، تلفن همراه، ساعت هوشمند و خوراکی خودداری کنند.

رئیس دانشگاه هرمزگان نیز گفت: همه تدابیر و تمهیدات حفاظتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی هرمزگان برای برگزاری هرچه بهتر آزمون اندیشیده شده است.