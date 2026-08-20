تولیت آستان قدس رضوی: دشمن به دنبال تجزیه ایران است
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هدف دشمن تجزیه ایران است گفت: دشمن با جمهوری اسلامی مخالف نیست، بلکه با ایران قوی و مقتدر در این جغرافیای بزرگ و مهم مخالف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی چهارشنبه در اجتماع مردمی منطقه آزادشهر مشهد، افزود: اسرائیل از حیث وسعت تنها یک استان ایران است و دشمنان تحمل این عظمت را ندارند به همین دلیل برنامهریزی کرده بودند که ایران به چند کشور کوچک تبدیل شود، اما این نقشه با هوشمندی و حضور مردم نقش بر آب شد.
وی با اشاره به جنایات دشمن از جمله بمباران مدرسه میناب تصریح کرد: آنها با این جنایتها میخواستند دل مردم را خالی کنند و وحشت ایجاد کنند، اما با مقاومت ملت، جز رسوایی و شکست، هیچ به دست نیاوردند. آمریکا تمام برگهای خود را رو کرد و با همه قدرت نظامی و اقتصادی، نتوانست حریف ایران شود؛ این پیروزی بزرگی بود که هیبت ابرقدرتها را برای همیشه فرو ریخت.
تولیت آستان قدس اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر عزیزمان، مردم خانه نشین میشوند و ترس بر جامعه حاکم میشود، اما عکس این اتفاق افتاد. مردم نه ترسیدند و نه عقب نشستند، بلکه با حضور پرشور خود، رعب و وحشت را بر دل دشمن افکندند.
حجت الاسلام و المسلمین مروی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها گفت: دشمن پیش از این تجربه مشابهی در کشوری دیگر داشت که با تحقیر رئیس جمهور آن کشور را ربود، اما حتی یک راهپیمایی کوچک در دفاع از رئیس جمهورشان رقم نخورد، اما در ایران با ملتی روبه رو شد که مکتب حسینی را سرلوحه خود قرار داده است و شجاعت، فداکاری و قدرت تحلیل را در این چهل و هفت سال آموختهاند و امروز دشمن با شکست در میدان نظامی، مجبور به درخواست مذاکره شده است.