به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی چهارشنبه در اجتماع مردمی منطقه آزادشهر مشهد، افزود: اسرائیل از حیث وسعت تنها یک استان ایران است و دشمنان تحمل این عظمت را ندارند به همین دلیل برنامه‌ریزی کرده بودند که ایران به چند کشور کوچک تبدیل شود، اما این نقشه با هوشمندی و حضور مردم نقش بر آب شد.

وی با اشاره به جنایات دشمن از جمله بمباران مدرسه میناب تصریح کرد: آنها با این جنایت‌ها میخواستند دل مردم را خالی کنند و وحشت ایجاد کنند، اما با مقاومت ملت، جز رسوایی و شکست، هیچ به دست نیاوردند. آمریکا تمام برگ‌های خود را رو کرد و با همه قدرت نظامی و اقتصادی، نتوانست حریف ایران شود؛ این پیروزی بزرگی بود که هیبت ابرقدرت‌ها را برای همیشه فرو ریخت.

تولیت آستان قدس اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر عزیزمان، مردم خانه نشین می‌شوند و ترس بر جامعه حاکم می‌شود، اما عکس این اتفاق افتاد. مردم نه ترسیدند و نه عقب نشستند، بلکه با حضور پرشور خود، رعب و وحشت را بر دل دشمن افکندند.