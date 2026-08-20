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شمار جانباختگان مجموعه زمینلرزههای استان نوسا تنگارای شرقی اندونزی به ۷۱ نفر افزایش یافت؛ در حالی که نزدیک به ۶۰ هزار نفر همچنان در مناطق مختلف این استان آواره هستند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، مسئول دادهها، اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی گفت دولت ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، تلاش میکند کمکهای امدادی و نیازهای اولیه را به زلزلهزدگانی که در اردوگاهها و مناطق آسیبدیده اسکان یافتهاند، برساند.
بر اساس اعلام این سازمان، شمار افراد آواره در سراسر استان نوسا تنگارای شرقی به ۵۹ هزار و ۶۴۷ نفر رسیده است که بیشترین تعداد آنان در شهرستان مانگارای ثبت شدهاند. بسیاری از ساکنان به علت تخریب خانههایشان و نگرانی از ادامه پسلرزهها هنوز به محل زندگی خود بازنگشتهاند.
سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی اعلام کرد تأمین نیازهای اساسی شامل غذا، آب آشامیدنی سالم، چادر، تشک، پتو، لوازم بهداشتی و کمک به گروههای آسیبپذیر همچنان در اولویت عملیات امدادرسانی قرار دارد.
این نهاد همچنین از دشواری دسترسی به برخی مناطق جزیره فلورس به علت شرایط جغرافیایی و ناپایداری راههای ارتباطی خبر داد و اعلام کرد توزیع کمکها بهصورت مرحلهای و متناسب با وضعیت دسترسی به روستاها و مراکز اسکان انجام میشود.
مقامهای اندونزی تأکید کردند پراکندگی گسترده زلزلهزدگان که بسیاری بهطور خود جوش در نقاط مختلف پناه گرفتهاند، روند شناسایی و رساندن کمکها را با چالش روبهرو کرده است و عملیات امدادرسانی در مناطق دورافتاده فلورس همچنان ادامه دارد.