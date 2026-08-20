\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u062f\u0639\u0627\u06cc(\u0627\u0645 \u0645\u0646 \u06cc\u062c\u06cc\u0628) \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f.\n\n\n