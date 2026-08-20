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آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، احمد حاجیوند، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از میزبانی این دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری و آزمون فرهنگیان خبر داد.
او گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه، میزبان ۲ هزار و ۳۴۴ داوطلب خواهد بود.
معاون آموزشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزود: آزمون ویژه فرهنگیان نیز همزمان با هر نوبت از برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان این رشته برگزار میشود.
صبح امروز آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی و ظهر امروز آزمون گروه آزمایشی هنر و گروه آزمایشی زبان برگزار میشود و روز جمعه سیام مرداد ماه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی فیزیک برگزار خواهد شد.