به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، احمد حاجیوند، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از میزبانی این دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری و آزمون فرهنگیان خبر داد.

او گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مردادماه، میزبان ۲ هزار و ۳۴۴ داوطلب خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزود: آزمون ویژه فرهنگیان نیز همزمان با هر نوبت از برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان این رشته برگزار می‌شود.

صبح امروز آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی و ظهر امروز آزمون گروه آزمایشی هنر و گروه آزمایشی زبان برگزار می‌شود و روز جمعه سی‌ام مرداد ماه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی فیزیک برگزار خواهد شد.