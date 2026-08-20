به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه خبرگزاری سند، کمیته مقاومت در برابر ساخت دیوار و شهرک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: مقامات رژیم اشغالگر حدود ۱۱۵۲ دونم (۱۱۵.۲ هکتار) از اراضی شهرک‌های سنجل، اللبن شرقی و قریوت را تحت عنوان "املاک دولتی" تحت کنترل خود در آورده‌اند.

این کمیته افزود: هدف رژیم اشغالگر از سیطره بر این اراضی، توسعه شهرک‌های کرمی عوز و تقویت ارتباط جغرافیایی بین شهرک‌ها و کانون‌های شهرکی در شمال استان رام الله و جنوب استان نابلس است. به گفته این کمیته، اعلامیه‌ای که مسئول اسرائیلی امور املاک دولتی در کرانه باختری، در هجدهم آگوست منتشر کرد، بر اساس فرمان نظامی شماره ۵۹ بوده است که در سال ۱۹۶۷ صادر گردید.

این کمیته تصریح کرد: این بیانیه به کسانی که در این مناطق حقی دارند، مهلت ۴۵ روزه‌ای برای اعتراض به کمیته رسیدگی به اعتراض‌های نظامی در پادگان عوفر می‌دهد. این کمیته ساز و کاری وابسته به رژیم اشغالگر است و ضمانت قضائی مستقلی به زمین داران فلسطینی ارائه نمی‌کند. به کارگیری عبارت املاک دولتی توسط رژیم اشغالگر، در ماهیت اجرای آن، بعنوان ابزاری برای تحت کنترل در آوردن خاک فلسطین و اختصاص آن به پروژه شهرک سازی، تغییری ایجاد نمی‌کند. این بیانیه مناطق را تحت کنترل مسئول اسرائیلی قرار می‌دهد و برای وارد کردن آن در عرصه برنامه ریزی و مناطق نفوذ، راهسازی و ایجاد زیرساخت و تخصیص اراضی به توسعه شهرک ها، زمینه سازی می‌کند. رژیم اشغالگر اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مربوط به اراضی دولتی را به سیاست اصلی و محوری برای تقسیم بندی مجدد خاک فلسطین به نفع شهرک‌ها و کانون‌های شهرکی و ایجاد ارتباط جغرافیایی بین آنها و تحمیل الحاق گسترده‌ای تبدیل کرده است که انصراف از آن کار دشواری است. شهرک کرمی عوز نام جدیدی است که مقامات رژیم اشغالگر بر کانون شهرکی "جمعات هارئیل" نهاده‌اند. این شهرک از سال ۱۹۹۸ مقرر بود از کانونی که بدون هیچ طرح و برنامه‌ای ایجاد شده به شهرکی مستقل و دارای مرز و ساز و کار برنامه ریزی و توسعه تبدیل شود.

در همین زمینه مؤید شعبان رئیس کمیته مقاومت در برابر ساخت دیوار و شهرک، گفت: این بیانیه جدید نشان داد دولت رژیم اشغالگر دیگر به پشتیبانی از کانون‌هایی که شهرک نشینان ایجاد می‌کنند، بسنده نمی‌کند بلکه در تلاش برای تبدیل آن به شهرک‌های دائمی با مجموعه‌ای یکپارچه از تصمیمات نظامی، اداری و برنامه ریزی است. به موجب قوانین بین المللی این اقدامات به ناحق و نامشروع است و رژیم اشغالگر حق حاکمیت بر اراضی فلسطین اشغالی و تخصیص آن به شهروندان شهرک نشین خود را ندارد.

وی از جامعه بین المللی خواست بجای صدور بیانیه‌هایی در محکومیت این اقدامات، سیطره بر اراضی و توسعه شهرک سازی‌ها را متوقف کرده و با ارائه حمایت‌های لازم از صاحبان زمین ها، بازخواست از رژیم اشغالگر به سبب نقض‌های مداومش را تضمین کنند.