به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی وطن‌خواه، سرپرست اداره کل راه‌آهن شرق، با اشاره به اهمیت اجرای مستمر عملیات نگهداری و بهسازی خطوط ریلی گفت: با هدف ارتقای ایمنی سیر و حرکت قطارها، افزایش پایداری خطوط و تعویض سوزن‌های قدیمی و سبک، عملیات نصب ۴ دستگاه سوزن سنگین با تراورس بتنی در ایستگاه تل حمید محور طبس–جندق با تلاش و همت کارکنان در حوزه زیربنایی و‌نگهداری خط راه‌آهن شرق انجام شد.

وی افزود: استفاده از سوزن‌های سنگین و بتنی موجب افزایش استحکام و پایداری خط، ارتقای ضریب ایمنی سیر و حرکت، کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و افزایش عمر مفید تجهیزات می‌شود و امکان عبور قطار‌ها با سرعت بالاتر در محدوده سوزن را فراهم می‌کند.

وطن‌خواه گفت: اجرای این عملیات در چارچوب برنامه‌های راه‌آهن شرق برای بهسازی و ارتقای کیفیت خطوط و تجهیزات فنی و با هدف افزایش ایمنی، کاهش محدودیت‌های سرعت و بهبود بهره‌وری در محور‌های ریلی منطقه انجام شده است.