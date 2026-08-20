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واژگونی سواری دووسیلو در آزادراه شیراز، اصفهان دو فوتی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی سواری دووسیلو در کیلومتر ۱۵۴ آزادراه شیراز_ اصفهان به هلالاحمر اعلام شد.
علی سعادتمند افزود:بلافاصله یک تیم عملیاتی هلالاحمر آباده با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: این حادثه دو فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلالاحمر پس از تثبیت صحنه به رهاسازی پیکر جانباختگان محبوس اقدام کردند و به عوامل مربوطه تحویل دادند.