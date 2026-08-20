رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی از شناسایی و دستگیری باند هفت‌ نفره کلاهبرداری سایبری در تبریز خبر داد و گفت: این باند با شگرد ارسال لینک‌های جعلی اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت کرده و بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان برداشت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر محمد جعفری اظهار کرد:در پی گزارش‌های متعدد درباره برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی تیم ویژه‌ای از پلیس فتا وارد عمل شد و پس از انجام تحقیقات تخصصی، اعضای باند کلاهبرداری سایبری شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: تاکنون ۸۵۰ نفر از شهروندان به عنوان شاکی این پرونده شناسایی شده‌اند و مجموع مبالغ کلاهبرداری‌ شده از ۲۳۰ میلیارد ریال فراتر رفته است.

گفتنی است اعضای این باند با سوءاستفاده از عناوین فریبنده‌ای همچون ابلاغیه قضایی، وام فوری، استخدام، بسته معیشتی، سهام عدالت، عکس یادگاری و امور مالیاتی لینک‌های جعلی برای قربانیان ارسال می‌کردند و پس از سرقت اطلاعات بانکی اقدام به خالی کردن حساب آنان می‌کردند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی از شهروندان خواست به لینک‌های ناشناس و پیام‌های وسوسه‌کننده اعتماد نکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع جرم سایبری موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.