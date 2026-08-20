وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه امسال با توجه به شرابط جنگی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با تاخیر شروع شد، گفت: آغاز نیمسال تحصیلی برای نو ورود‌ها، آبان خواهد بود، ضمنا نتایج نهایی هم نیمه دوم آبان اعلام می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی صراف امروز با حضور در یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گفت : آمریکا و اسرائیل، چون خیلی متعهد به حقوق بشر و حقوق بین‌الملل هستند، غیرنظامیان ما را هم هدف قرار دادند ، در آزمون امسال چهار شهید دانش‌آموز و داوطلب کنکور داریم که این دانش‌آموزان کارت ورود به آزمون را هم دریافت کرده بودند. یاد چهار شهید داوطلب کنکور را گرامی می‌داریم البته بیش از سی داوطلب دیگر هم داشتیم که قاعدتاً باید در کنکور ثبت‌نام می‌کردند، اما دیگر به مرحله ثبت‌نام و صدور کارت نرسیدند.

وی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای لامرد و میناب ، ابراز امیدواری کرد جوانان کشور، یاد شهیدان و ایثارگرانی که باعث تأمین امنیت، آرامش و توسعه برای ایران شدند را فراموش نکنند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص آزمون سراسری امسال هم گفت: ایران امروز شاهد یک آزمون بزرگ و ملی است. بیش از یک میلیون و هفتاد هزار داوطلب از سراسر کشور در این آزمون شرکت می‌کنند. ۶۵ درصد داوطلبان خانم و ۳۵ درصد آقایون هستند. بیشترین داوطلب در حوزه علوم تجربی و کمترین آنها در حوزه هنر است؛ اما در حوزه هنر هم ۷۸ درصد خانم‌ها حضور دارند. اینها از لحاظ تحلیلی بسیار مهم هستند و این داده‌ها باید تحلیل شوند. ۸ درصد داوطلبان زبان‌های خارجی هستند. بعد از علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی بیشترین شرکت‌کننده را دارد و در پایان، علوم انسانی قرار دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه برای خانواده‌ها و داوطلبانی که در جنگ آسیب دیده‌اند، چه سهمیه‌ای در نظر گرفته‌ شده است گفت: برای ایثارگران که قانون وجود دارد و طبق قانون از مزایای ایثارگری استفاده می‌کنند؛ اما برای کسانی که احتمالاً منازلشان تخریب شده و در جنگ آواره شده‌اند، سهمیه‌ای تدارک دیده‌ شده است که ان‌شاءالله به تصویب خواهد رسید. مردم نگران نباشند، چون تا زمان اعلام نتیجه می‌توانند مستندات خود را ارائه دهند تا سهمیه‌شان اعمال شود.

سیمایی صراف افزود: امسال با شرابط جنگی که مجبور شدیم آزمون را با تاخیر شروع کنیم ، آغاز نیمسال تحصیلی برای نو ورودها ، آبان ماه خواهد بود ضمنا اعلام نتایج نهایی هم در نیمه دوم آبان خواهد بود و امیدواریم اواخر آبان ثبت‌نام مراحل بعدی صورت بگیرد.

وی درخصوص برگزاری همزمان آزمون دانشجو-معلمان با آزمون سراسری گفت: از نظر کارشناسی اینکه آزمون همزمان با بقیه داوطلبان باشد، به عدالت نزدیک‌تر است، به شفافیت کمک کرده و حق انتخاب را بیشتر فراهم می کند. بالاخره داوطلب، نتایج خودش را می‌بیند که در چه رشته و محل‌هایی قبول شده و با چشم باز انتخاب می‌کند و از انتخابش پشیمان نمی‌شود ، نظر کارشناسی سازمان سنجش این است که این روند باید دائمی شود. البته سایر مراحل آزمونی مثل گزینش را دانشجو-معلمان خواهند داشت؛ یعنی مصاحبه و گزینش برگزار می‌شود و در آن بخش‌ها هیچ ورودی اضافه نداریم و فکر می‌کنیم همزمانی آزمون‌ها به نفع همه است.











