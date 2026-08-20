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رشد ۲۰ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ منطقی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، رشد ۲۰ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ منطقی است؛ با وجود نوسان‌های ارزی ناشی از وضع جنگ، تأمین منابع هر ماه کالابرگ اولویت اصلی است و دهک‌های ۱ تا ۳، افزایش بیشتری نسبت به سایر دهک‌ها خواهند داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۰۹:۰۴
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برچسب ها: گفتگوی ویژه خبری ، همتی ، کالابرگ ، بانک مرکزی
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