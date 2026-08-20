بناهای غیرمجاز در ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی روستاهای کلاگرسرا و زاهدکلا فریدونکنار قلع‌وقمع و زمین‌ها به وضعیت سابق بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمید کریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت: در اجرای احکام صادرشده بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان قلع‌وقمع شد.

وی افزود: این عملیات در اراضی روستا‌های کلاگرسرا و زاهدکلا انجام شد که در این راستا یک قطعه زمین مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد نیز مشمول ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی شناسایی و بنا‌های غیرمجاز آنها تخریب و اراضی به وضعیت سابق بازگردانده شد.

کریمی با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها تهدیدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار افزود: نظارت مستمر بر اراضی کشاورزی و برخورد با متخلفان با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: بهره‌برداران و شهروندان می‌توانند موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند.