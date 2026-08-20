به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام رازیانی اظهار کرد: مهمانی امت احمد» با هدف ایجاد فضایی برای شادی، همدلی و گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای حضور خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مولودی‌خوانی، موسیقی، تئاتر و نمایش خبابانی، برنامه‌های ویژه کودکان، نمایشگاه محصولات مذهبی و فرهنگی، مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز و اجرای گروه‌های طنز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در «مهمانی امت احمد» خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۶ در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار می‌شود.