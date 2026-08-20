سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز، از مهر وموم یک واحد نانوایی متخلف به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر فلاحتی گفت: این واحد نانوایی به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی و همچنین نپوشیدن روپوش مناسب کار مهر وموم شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در واحد‌های تهیه و عرضه مواد غذایی، اظهار کرد: نظارت بر اماکن و واحد‌های صنفی مرتبط با سلامت مردم به صورت مستمر صورت می‌گیرد و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد.