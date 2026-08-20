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مدیر پذیرش بورس انرژی ایران از اولویت بررسی پذیرش نیروگاههایی در تابلو سبز خبر داد که برای اجرای طرحهای خود، از ابزارهای تأمین مالی بورس انرژی ایران استفاده کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق شاهعلی با اشاره به بررسی مدارک نیروگاههای متقاضی پذیرش در کمیته عرضه بورس انرژی ایران گفت: در فرآیند بررسی این درخواستها، بر ضرورت همگرایی فرآیند تأمین مالی طرحهای نیروگاهی با سازوکار کشف قیمت برق بهعنوان دارایی پایه اوراق بهادار تأمین مالی تأکید شده است.
وی افزود: بر این اساس، در فرآیند بررسی و پذیرش نیروگاهها در بورس انرژی ایران، اولویت با نیروگاههایی است که در صورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحهای خود، از ابزارهای تأمین مالی بورس انرژی ایران استفاده کردهاند.
مدیر پذیرش بورس انرژی ایران در پایان ادامه داد: این رویکرد با هدف تقویت پیوند میان تامین مالی پروژههای نیروگاهی و بازار برق، تسهیل تامین مالی طرحهای توسعهای و ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای بازار سرمایه و صنعت برق اتخاذ شده است.