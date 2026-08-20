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آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، امروز در ۲۶ شهر استان اصفهان و ۳۵ حوزه امتحانی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد آزمونهای استان اصفهان گفت: در مجموع، ۵۷ هزار و ۸۹۱ داوطلب در استان اصفهان در این آزمونها حضور دارند و در ۲۶ شهر استان و ۳۵ حوزه امتحانی به رقابت میپردازند.
علی بهرامی افزود: در نخستین نوبت آزمون، صبح امروز، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با تعداد ۲۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حال برگزاری است و در نوبت عصر، آزمون چهار هزار و ۳۰۵ داوطلب گروه آزمایشی هنر و پنج هزار و ۱۴۶ داوطلب گروه زبانهای خارجی برگزار میشود.
وی ادامه داد: صبح فردا ۳۰ مرداد ماه، ۹ هزار و ۸۲۰ داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی و ۱۴ هزار و ۹۲۰ داوطلب در گروه علوم انسانی با یکدیگر رقابت میکنند.
رئیس ستاد آزمونهای استان اصفهان با اشاره به حوزههای امتحانی شهر اصفهان گفت: پنج حوزه امتحانی سطح شهر اصفهان شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی برای برگزاری آزمون است.
وی توصیههایی را به داوطلبان و خانوادههای آنان توصیه کرد: ضروری است داوطلبان یک روز پیش از آزمون، حوزه امتحانی خود را شناسایی کرده و از نشانی دقیق محل برگزاری آزمون اطلاع داشته باشند، تا در روز آزمون با مشکل مواجه نشوند.
بهرامی افزود: داوطلبان بهویژه در حوزههای مستقر در دانشگاهها و مراکزی که تعداد شرکتکنندگان در آنها زیاد است، باید زمان حرکت خود را بهگونهای مدیریت کنند که با ترافیک منتهی به حوزههای امتحانی مواجه نشوند.
وی تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار، از جمله کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، برای ورود به حوزه امتحانی الزامی است و سایر کارتهای شناسایی اعتبار لازم را ندارند، همچنین داوطلبان باید دستکم دو مداد نرم، پاککن و مدادتراش به همراه داشته باشند.
بهرامی از داوطلبان خواست ازهمراه داشتن وسایل غیرضروری خودداری کنند و گفت: همراه داشتن هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی برای ورود به حوزه امتحانی ممنوع است؛ و در محل برگزاری آزمون، پذیرایی مختصر و آب آشامیدنی کافی برای داوطلبان فراهم شده است.
نتایج اولیه آزمون سراسری اواخر شهریور اعلام میشود و پس از آن یک بازه زمانی حدوداً یکهفتهای برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و نتایج نهایی در دهه دوم آبان اعلام میشود.