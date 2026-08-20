مراسم دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محمد فاضل استرآبادی، نماینده مردم بابل در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و مؤسس حوزه علمیه فیضیه مازندران در بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محمد فاضل استرآبادی، نماینده مردم بابل در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، در حوزه علمیه فیضیه مازندران برگزار شد.

حجت‌الاسلام نظری فرزند آیت الله نظری در این مراسم، ولایتمداری را یکی از شاخصه‌های مهم آیت‌الله فاضل استرآبادی برشمرد و گفت: آن عالم وارسته با همه وجود به امام راحل و رهبر معظم انقلاب عشق می‌ورزید و ولایتمداری ایشان الگویی برجسته برای همگان بود.

وی افزود: آیت‌الله فاضل استرآبادی پشتیبان واقعی جریان انقلاب در بابل بود و نیرو‌های جوان انقلابی، این عالم جلیل‌القدر را پدر معنوی خود می‌دانستند.

حجت‌الاسلام نظری، تأسیس حوزه علمیه فیضیه مازندران در بابل را از اقدامات ماندگار آیت‌الله فاضل استرآبادی عنوان کرد و گفت: تاکنون هزاران طلبه از این حوزه علمیه فارغ‌التحصیل شده‌اند و این مجموعه امروز از مراکز مهم علمی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله فاضل استرآبادی افزود: این عالم وارسته از دانش بالایی در علوم حوزوی، به‌ویژه فقه و ادبیات عرب برخوردار بود و زهد، تقوا و ساده‌زیستی در کنار جایگاه علمی، از ایشان شخصیتی جامع ساخته بود.

حجت‌الاسلام نظری گفت: آیت‌الله فاضل استرآبادی به نماز و قرآن عشق می‌ورزید و همواره بر نماز اول وقت و جماعت، به‌ویژه نماز جماعت صبح در مسجد تأکید داشت.

آیت‌الله محمد فاضل استرآبادی سال ۱۳۱۴ در نجف اشرف متولد شد و تحصیلات مقدماتی علوم اسلامی را در مازندران، نزد پدر و آیت‌الله حاج شیخ محمد کوهستانی فرا گرفت.

وی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و سطوح عالی علوم حوزوی را نزد استادان برجسته این حوزه فرا گرفت.

آیت‌الله فاضل استرآبادی سال ۱۳۵۹ به عنوان نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و سال ۱۳۶۳ حوزه علمیه فیضیه مازندران را در بابل تأسیس کرد.

این عالم ربانی ششم آذر سال ۱۳۹۵ بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت و بنا بر وصیتش، پیکر وی در قبرستان وادی‌السلام نجف به خاک سپرده شد.