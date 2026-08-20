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فلامینگو (مرغ آتش) یکی از پرندگان شاخص تالابی و جلوهای زیبا از تنوع زیستی ایران است که حضور آن در زیستگاههای آبی استان یزد، اهمیت این مناطق را برای حفاظت از پرندگان مهاجر نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنا براعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، فلامینگو (مرغ آتش) یکی از پرندگان شاخص تالابی و جلوهای زیبا از تنوع زیستی ایران است که حضور آن در زیستگاههای آبی استان یزد (در بند خاکی کاسه رود ابرکوه)، اهمیت این مناطق را برای حفاظت از پرندگان مهاجر نشان میدهد.
این پرنده با گردن و پاهای بلند، پرهای سفید و صورتی و منقار خمیده و سیاهرنگ، از گونههای قابل توجه تالابها و آبگیرهای کمعمق به شمار میرود. فلامینگوها برای تغذیه و استراحت از پهنههای آبی کمعمق، آبگیرهای شور و لبشور و حاشیههای گِلی استفاده میکنند و عمدتاً از جلبکها، سختپوستان ریز و سایر بیمهرگان آبزی تغذیه دارند.
حضور این گونه در زیستگاههای آبی استان یزد، علاوه بر ارزش زیباشناختی، نشاندهنده اهمیت این زیستگاهها در حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از چرخه مهاجرت پرندگان است. خشکشدن و تخریب زیستگاههای آبی، آلودگی، تغییر کاربری، شکار و ایجاد مزاحمت در مناطق تغذیه و استراحت این پرنده، از مهمترین تهدیدهای فلامینگو و دیگر پرندگان وابسته به تالابها محسوب میشود. حفاظت از زیستگاههای آبی، تأمین و حفظ حقابه زیستمحیطی تالابها و کاهش عوامل مزاحم، از اقدامات مؤثر برای صیانت از این گونه ارزشمند است.