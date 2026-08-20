تیم فجر سپاسی شیراز در نخستین بازی خانگی خود در لیگ برتر فوتبال، مقابل حریف خود با تساوی متوقف شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، تیم فجر شهید سپاسی شیراز در نخستین بازی خانگی خود در فصل جدید لیگ برتر، مقابل صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل متوقف شد.

این بازی دیشب در ورزشگاه پارس شیراز و با حضور علاقه‌مندان به فوتبال با قضاوت مرتضی منصوریان برگزار شد .

این دیدار در نیمه نخست با خلق چند موقعیت برای زردپوشان فجر سپاسی و آبی پوشان نفت آبادان همراه بود که شاگردان رسول خطیبی در تیم فجر یکی دو موقعیت بسیار خوب برای گلزنی را از دست دادند تا نیمه نخست بدون عبور توپ از خط دروازه ها به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز بازی پایاپای دنبال شد و هر دو تیم چند فرصت گلزنی داشتند اما بازهم توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا بازی با تساوی بدون گل و تقسیم امتیازها به پایان برسد.

با این نتیجه و با توجه به اینکه هر دو تیم در هفته نخست هم مقابل حریفان خود به تساوی رسیده بودند، هر دو تیم دو امتیازی شدند.