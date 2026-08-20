مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره «خشت بهشت» با هدف تجلیل از تلاش‌ها و خدمات فعالان حوزه خدمات شهری و معرفی برگزیدگان این رویداد، چهارم شهریورماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین شاه‌پری، مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی دومین جشنواره «خشت بهشت»، با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: خشت بهشت رویدادی کاملاً تخصصی در حوزه خدمات شهری است که با تمرکز بر شاخص‌ها و معیارهای تعریف‌شده در این حوزه، با هدف شناسایی و حمایت از نیروهای مستعد و همچنین تقدیر از تلاش‌های فعالان عرصه مدیریت در حوزه خدمات شهری برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره تلاش دارد با ایجاد بستری برای ارزیابی عملکرد و معرفی ظرفیت‌های برتر، از نیروهایی که در مسیر ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود مدیریت شهری نقش‌آفرینی می‌کنند، حمایت و از زحمات آنان تقدیر کند.

شاه‌پری همچنین درباره زمان برگزاری آیین اختتامیه اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این مراسم پیش از این در بازه‌های زمانی اسفندماه سال گذشته و اردیبهشت‌ماه سال جاری انجام شده بود، اما با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و ضرورت‌های ناشی از وضعیت جنگی، زمان برگزاری اختتامیه به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: با توجه به پایان ایام عزاداری ماه‌های محرم و صفر و پس از انجام هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم، مقرر شد آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره «خشت بهشت» روز چهارم شهریورماه در برج میلاد تهران برگزار شود.

بر اساس این گزارش، در این مراسم ضمن تجلیل از فعالان و تلاشگران حوزه خدمات شهری، از برگزیدگان دومین دوره جشنواره «خشت بهشت» نیز تقدیر خواهد شد.