در نشست برنامه‌ریزی صدا و سیمای خراسان جنوبی ویژه هفته دولت جزئیات و محتوای برنامه‌های شبکه خاوران برای گرامیداشت این هفته بررسی و نهایی شد.

شبکه خاوران خراسان جنوبی با دست پر به استقبال هفته دولت می‌رود

شبکه خاوران خراسان جنوبی با دست پر به استقبال هفته دولت می‌رود



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی، بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های صداوسیما و خبر برای تبیین خدمات، دستاورد‌ها و اقدامات دولت در استان تأکید کرد.

آینه‌دارگفت: براساس برنامه ریزی انجام شده، ویژه برنامه «دروازه دولت» در معاونت‌های صدا و سیما تولید و پخش می‌شود و گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور مسئولان ارشد خراسان جنوبی، از دیگر برنامه‌های پیش بینی‌شده شبکه خاوران در این ایام خواهد بود.

وی افزود: همچنین حضور فرمانداران شهرستان‌های خراسان جنوبی در برنامه‌های رادیویی «صبح شرقی» و «پیام امروز» با هدف انعکاس مهم‌ترین اقدامات و طرح‌های شهرستان‌ها برقرار می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی گفت: برنامه‌های روتین صبحگاهی و شبانگاهی شبکه خاوران، از جمله «صبحانه» و «رادیو شب»، نیز با رویکرد تبیین خدمات دولت و انعکاس ظرفیت‌ها و دستاورد‌های استان، به موضوع هفته دولت خواهند پرداخت.

در ادامه، ظرفیت برنامه‌های تخصصی شبکه از جمله «سیمای سلامت» و برنامه‌های ورزشی صدا و سیما نیز برای پوشش فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، ورزش و خدمات اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.