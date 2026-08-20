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در نشست برنامهریزی صدا و سیمای خراسان جنوبی ویژه هفته دولت جزئیات و محتوای برنامههای شبکه خاوران برای گرامیداشت این هفته بررسی و نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی، بر بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای صداوسیما و خبر برای تبیین خدمات، دستاوردها و اقدامات دولت در استان تأکید کرد.
آینهدارگفت: براساس برنامه ریزی انجام شده، ویژه برنامه «دروازه دولت» در معاونتهای صدا و سیما تولید و پخش میشود و گفتوگوی ویژه خبری با حضور مسئولان ارشد خراسان جنوبی، از دیگر برنامههای پیش بینیشده شبکه خاوران در این ایام خواهد بود.
وی افزود: همچنین حضور فرمانداران شهرستانهای خراسان جنوبی در برنامههای رادیویی «صبح شرقی» و «پیام امروز» با هدف انعکاس مهمترین اقدامات و طرحهای شهرستانها برقرار میشود.
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی گفت: برنامههای روتین صبحگاهی و شبانگاهی شبکه خاوران، از جمله «صبحانه» و «رادیو شب»، نیز با رویکرد تبیین خدمات دولت و انعکاس ظرفیتها و دستاوردهای استان، به موضوع هفته دولت خواهند پرداخت.
در ادامه، ظرفیت برنامههای تخصصی شبکه از جمله «سیمای سلامت» و برنامههای ورزشی صدا و سیما نیز برای پوشش فعالیتهای حوزههای سلامت، ورزش و خدمات اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.