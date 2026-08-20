مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا از اجرای اردوی جهادی سه‌روزه در روستای ملاخیل پوروا نکا و رسیدن طرح ۱۷ میلیارد تومانی شبکه آبرسانی این منطقه به مراحل پایانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی جهادی سه‌روزه با هدف محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات مختلف عمرانی، درمانی، معیشتی و فرهنگی در روستای ملاخیل پوروا از توابع هزارجریب شهرستان نکا برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی این اردو، طرح شبکه آبرسانی منطقه است که با مشارکت بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در قالب قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده است.

سلیمان‌نژاد افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۱۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و طرح اکنون به مراحل پایانی رسیده است و امیدواریم بخش‌هایی از آن در همین ایام به نتیجه برسد و بخش‌های باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان تکمیل شود.

وی با اشاره به مشارکت اهالی در اجرای طرح آبرسانی گفت: اعتقاد ما این است که حل مشکلات مردم باید با مشارکت خود مردم همراه باشد و ظرفیت مردم می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مناطق محروم را برطرف کند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا همچنین از تحویل یک واحد مسکونی به یک مددجوی روستای ملاخیل خبر داد و افزود: این واحد با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن، اهالی روستا و گروه‌های جهادی شهرستان نکا احداث و به مددجوی روستا تحویل شد.

سلیمان‌نژاد گفت: در بخش سلامت نیز گروه‌های پزشکی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و چشم‌پزشکی به اهالی روستا خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: در حوزه معیشت و اشتغال نیز با توجه به ظرفیت منطقه در دامداری و دامپروری، خوراک دام یارانه‌ای با مشارکت جهاد کشاورزی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد و خدمات دامپزشکی نیز به دامداران ارائه خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا ادامه داد: در حوزه باغداری نیز کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در باغات منطقه، مشکلات باغداران را بررسی و برای رفع آن اقدام می‌کنند.

سلیمان‌نژاد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی این اردو گفت: برای دانش‌آموزان و نوجوانان روستا برنامه‌هایی از جمله جشن عبادت، مسابقات، فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نوجوانان روستا نیز در فعالیت‌های اجتماعی و برپایی موکب مشارکت می‌کنند تا در کنار دریافت خدمات فرهنگی، به عنوان کنشگران اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا گفت: اختتامیه این اردوی جهادی نیز در قالب یادواره و بزرگداشت شهدا برگزار می‌شود و یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و شهدای راه دفاع از میهن اسلامی گرامی داشته خواهد شد.