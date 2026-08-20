تله‌های زنده‌گیری حیات وحش که در روز‌های گرم مردادماه بر روی دو چشمه و آبشخور حیات وحش در محدوده قرق اختصاصی حیات وحش کوه مسجد یزد برپا شده بود، کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در جریان پایش و گشت‌زنی‌ها، در منطقه حیات وحش کوه مسجد یزد، دو تله زنده‌گیری آهنی که توسط شکارچیان غیر مجاز در مسیر دسترسی حیات وحش به منابع آبی نصب شده بود، شناسایی و جمع‌آوری شد.

بررسی‌ها نشان داد متخلفان با مسدود کردن برخی دیگر از چشمه‌های اطراف، دسترسی حیات وحش به منابع آبی را محدود کرده تا در شرایط گرمای شدید و تشنگی، حیوانات را به سمت آبشخور‌های مورد نظر هدایت و از این طریق اقدام به زنده‌گیری و شکار آنها کنند.

این اقدام ناجوانمردانه و بی‌رحمانه، به‌ویژه در روز‌های گرم سال که دسترسی حیات وحش به منابع آب برای بقا حیاتی است، تهدیدی جدی برای جان گونه‌های جانوری منطقه میباشد.

محیط بانان و نیرو‌های حفاظتی منطقه با افزایش گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حیات وحش، برخورد با تخلفات و صیانت از منابع آبی و زیستگاه‌های طبیعی را با جدیت دنبال می‌کنند.

پایش و حفاظت از چشمه‌ها و آبشخور‌های حیات وحش در فصل گرما، تنها حفاظت از یک منبع آب نیست؛ بلکه حفاظت از مسیر بقا و امنیت حیات وحش در دل طبیعت است.