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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت : اصحاب رسانه استان نقش بسزایی در اطلاع رسانی و آگاه بخشی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی شامگاه چهارشنبه (۲۸ مرداد) در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکا خوزستان با تجلیل از تلاشهای اصحاب رسانه استان افزود: در تقویم کشورمان هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است که این روز را به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان تبریک میگویم.
وی با اشاره به نقش و جایگاه اصحاب رسانه ادامه داد: خبرنگاران و فعالان در عرصه رسانه استان با بیان رویدادها و روایت حقیقت نقش اثرگذاری در جامعه دارند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه استان در جنگ تحمیلی دوم و سوم در عرصه میدان اطلاع رسانی و آگاه سازی و روایت اول مجاهدت و فداکاری کردهاند.
برگزاری باشکوه جشن روز خبرنگار در استان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار کرد: به دلیل تلاقی روز هفدهم مرداد با ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با پیشنهاد خانه مطبوعات استان که در شورای اطلاع رسانی خوزستان مطرح شد جشن روز خبرنگار پس از ماه صفر برگزار شود.
براتی افزود: مراسم جشن روز خبرنگار در سال جاری در دو بخش تجلیل از پیشکسوتان که صبح سه شنبه (۲۷ مرداد) در هتل بوستان اهوازو و اصحاب رسانه در شامگاه سه شنبه در تالار امام رضا اهواز برگزار شد.
وی ادامه داد: مراسم امسال در یک فضای صمیمی به همراه تقدیر از پیشکسوتان و اصحاب رسانه برگزار شد.
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از رسانههای استان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان یکی از مهمترین برنامههای این اداره کل را حمایت از مطبوعات و رسانههای استان دانست و خاطرنشان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در نهادی به نام خانه مطبوعات عضو هستند که البته عضویت در این مجموعه اختیاری میباشد.
براتی با بیان اینکه از جمله حمایتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از رسانههای استان توزیع آگاهیهای دولتی به صورت منظم و براساس نوبت بندی میباشد، بیان کرد: در موضوع بیمه خبرنگاران، افرادی که عضو خانه مطبوعات استان هستند، بیمه آنها از سوی رسانه مربوطه به این اداره کل ارسال و سپس با خانه مطبوعات فرستاده میشود که در این میان بخشی از هزینه بیمه در جهت حمایت از رسانهها پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه در خصوص بیمه اصحاب رسانه با حمایت استاندار خوزستان سال گذشته سه میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت، تاکید کرد: امسال نیز در این زمینه ایک اعتبار اختصاص تا در جهت کمک به بیمه خبرنگاران و اصحاب رسانه انجام شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: در موضوع تامین مسکن اصحاب رسانه در جشن روز خبرنگار استاندار خوزستان دستور پیگیری این موضوع را دادند که این اداره کل و دستگاههای مربوطه اقدامات لازم را انجام میدهند و در بخش دیگر نیاز است خبرنگاران و فعالان رسانهای نیز نسبت به موارد مورد نظر از جمله ثبت نام اقدام کنند.
ظرفیتهای بزرگ فرهنگی و هنری استان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، استان را سرشار از ظرفیتهای فرهنگی و هنری دانست و گفت: وجود اقوام مختلف در استان یکی از ظرفیتهای بزرگ خوزستان است و تلاش این اداره کل بهره گیری از این استعدادها در بخش فرهنگ و هنر میباشد.
براتی بیان کرد با توجه به اشتراکات استان خوزستان و کشور عراق با ایجاد دیپلماسی فرهنگی در جهت توسعه هر چه بیشتر بخشهای فرهنگی و هنری با این کشور اقدام شود.
مرمت موزه هنرهای معاصر اهواز
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان موزه هنرهای معاصر اهواز را یکی از ظرفیتهای استان بیان کرد و افزود: در سالهای اخیر این مجموعه دچار خسارت و آسیب شده است.
براتی با اشاره به اینکه بازسازی موزه هنرهای معاصر اهواز در دستور کار این اداره کل قرار دارد خاطر نشان کرد: اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام میباشد.