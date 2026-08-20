اظهارات اخیر نخست‌وزیر مالزی درباره تایوان با استقبال چین و واکنش منفی تایپه همراه شده است؛ مواضعی که بار دیگر دشواری سیاست موازنه مالزی در روابط با چین و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای را آشکار کرده است.

واکنش چین و تایوان به مواضع انور ابراهیم درباره تایوان

واکنش چین و تایوان به مواضع انور ابراهیم درباره تایوان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کوالالامپور اظهارات اخیر نخست‌وزیر مالزی درباره تایوان با استقبال چین و واکنش منفی تایپه همراه شده است؛ مواضعی که بار دیگر دشواری سیاست موازنه مالزی در روابط با چین و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای را آشکار کرده است.

انور ابراهیم در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره، تایوان را بخشی از چین دانست و گفت از دیدگاه او «چین واحد» یک واقعیت پذیرفته‌شده است.

نخست‌وزیر مالزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده چین از زور برای تحقق وحدت با تایوان، با اشاره به وضعیت مالزی گفت اگر یکی از ایالت‌های این کشور بخواهد از فدراسیون مالزی جدا شود، دولت برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور، در صورت لزوم از زور استفاده خواهد کرد.

این اظهارات با استقبال پکن مواجه شد. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت چین از اظهارات نخست‌وزیر مالزی استقبال می‌کند و بار دیگر تأکید کرد که تنها یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک چین است و پکن در نهایت باید و خواهد توانست وحدت کشور را محقق کند.

اما در تایپه واکنش کاملاً متفاوت بود. وزارت امور خارجه تایوان ضمن انتقاد از حمایت یکجانبه انور از مواضع چین، هشدار داد چنین اظهاراتی می‌تواند اعتماد شرکت‌های تایوانی برای سرمایه‌گذاری در مالزی را کاهش دهد.

مالزی از سال ۱۹۷۴ و همزمان با برقراری روابط دیپلماتیک با چین، از سیاست «چین واحد» پیروی کرده است. در بیانیه مشترک آن زمان، کوالالامپور دولت جمهوری خلق چین را تنها دولت قانونی چین به رسمیت شناخت و موضع پکن درباره تعلق تایوان به خاک چین را پذیرفت.

این موضوع از اهمیت اقتصادی نیز برخوردار است؛ زیرا مالزی در عین داشتن روابط گسترده اقتصادی با چین، از سرمایه‌گذاری تایوان در بخش‌های پیشرفته، به‌ویژه صنایع نیمه‌رسانا‌ها در ایالت پنانگ، نیز بهره می‌برد.

از این رو، اظهارات اخیر انور ابراهیم می‌تواند آزمونی جدی برای سیاست خارجی متوازن مالزی باشد؛ کشوری که تلاش می‌کند ضمن حفظ روابط راهبردی و اقتصادی با چین، روابط خود را با تایوان و دیگر شرکای آسیایی نیز حفظ کند.