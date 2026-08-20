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صبح امروز اولین گروه داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ خراسان جنوبی در رشته علوم تجربی رقابت خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه بیرجند گفت: آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی امروز صبح آغاز شده است و آزمون گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر همین روز برگزار میشود؛ همچنین صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ماه، داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در حوزههای امتحانی دانشگاه بیرجند به رقابت میپردازند.
خامسان افزود: در نوبت عصر امروز پنجشنبه، داوطلبان گروههای آزمایشی هنر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و زبان خارجی در دانشکده علوم به رقابت خواهند پرداخت.
وی گفت: در نوبت صبح فردا جمعه نیز در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، داوطلبان خانم در سالن امید و داوطلبان آقا در حوزه آزمونی دانشکده مهندسی شرکت میکنند.
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: گروه آزمایشی علوم انسانی نیز داوطلبان خواهر در پردیس علوم رفتاری و دانشکده علوم و داوطلبان برادر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی به رقابت میپردازند.
خامسان گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۲۰۰ داوطلب که ۶۰ درصد آنها زن و ۴۰ درصد مرد هستند، همزمان با برگزاری در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور، در ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی رقابت میکنند.