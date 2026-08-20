

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر خلیفه‌اصل بعد از شکست ۴ بر یک استقلال خوزستان مقابل پرسپولیس گفت: نتوانستیم بازی مدنظرمان را در نیمه نخست انجام دهیم و خیلی زود گل خوردیم. گلایه من از بچه‌های باتجربه تیم است که باید خیلی بهتر کار می‌کردند. در نیمه دوم با تعویض‌هایی که انجام دادیم به گل رسیدیم، اما نتوانستیم نمایشی که می‌خواستیم را ارائه کنیم.

وی ادامه داد: دوست ندارم به عقب برگردم، اما ۵ تعویض هم انجام دادیم؛ یک بازیکن‌مان بزرگسال بود و ۳ بازیکن زیر ۲۱ سال داشتیم و یکی از بازیکنان دیگر که به زمین آمد زیر ۲۳ سال بود. کمبود بازیکن داریم و امیدواریم خیلی زود پنجره‌مان باز شود تا بتوانیم از بازیکنانی که گرفتیم استفاده کنیم. در غیر این صورت به مشکل می‌خوریم. امیدواریم روزی استقلال خوزستان در اهواز و ورزشگاه غدیر میزبان تیم‌های دیگر باشد.

سرمربی استقلال خوزستان عنوان کرد: فوتبال برای جوانان است ولی باید بازیکنان باتجربه هم کنار آنها بازی کنند. مطمئن باشید تا روزی که من در فوتبال باشم از جوانان حمایت می‌کنم و امروز آنها ثابت کردند که می‌توانند کار‌های بزرگی کنند. همین که مقابل پرسپولیس و بازیکنان بزرگ آن بازی و اعتماد به نفس پیدا کنند خوب است، مطمئن باشید از آنها حمایت می‌کنم.

خلیفه‌اصل در واکنش به این موضوع که اگر تیمش به باخت عادت کند خروج از این شرایط برای آنها سخت خواهد بود، اظهار داشت: استقلال خوزستان نسبت به نیم فصل دوم فصل پیش ضعیف‌تر شده است. بازیکن از دست دادیم، ۳ بازیکن خوب‌مان را به نساجی و سپاهان و فولاد دادیم و ضعیف شدیم و متاسفانه نتوانستیم بازیکن جذب کنیم. راهی جز اعتماد به جوانان نداریم. مدیریت باشگاه قول داده است تا قبل از پایان بسته شدن نقل و انتقالات پنجره ما باز شود.