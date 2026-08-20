به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ هادی شریف زاده گفت: سطح زیرکشت لیموترش ۱۱ هزار هکتار است.

وی افزود: ارقام کشت شده مکزیکن لایم، پرشین لایم، خارکل و لیسبون است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: محصول برداشت شده به میادین میوه و تره بار استان‌های همجوار و تهران ارسال می‌شود.

شریف زاده افزود: برداشت لیمو تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

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