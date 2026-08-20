دادستان مرکز خراسان جنوبی از مهر و موم ۱۰ کافه و رستوران متخلف و توقیف ۲۸ موتورسیکلت و ثبت اطلاعات ۷۰ خودروی هنجارشکن از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، احمد قاسمی گفت: این واحد‌ها به دلیل هنجارشکنی و موارد مرتبط با کشف حجاب مهر و موم شده‌اند و دستگاه قضایی در کنار سایر مجموعه‌های مسئول، موضوع رعایت قانون و صیانت از هنجار‌های اجتماعی را پیگیری می‌کند و با موارد تخلف و هنجارشکنی، در چارچوب مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی همچنین افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مواردی که موتورسیکلت به دلیل رانندگی بانوان یا حضور ترک‌نشین زن با کشف حجاب کامل مورد برخورد قرار گرفته و ۲۸ دستگاه موتور سیکلت توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: در کنار توقیف موتورسیکلت‌ها، در ۲۵ مورد نیز به ترک‌نشینانی که مرتکب هنجارشکنی یا موارد مرتبط با حجاب شده بودند، تذکر داده شده است و در این موارد موتورسیکلت توقیف نشده است.

قاسمی همچنین با اشاره به برخورد با خودرو‌های هنجارشکن نیز گفت: از ابتدای سال جاری اطلاعات ۷۰ خودرو به دلیل کشف حجاب و هنجارشکنی در سامانه مربوطه ثبت شده تا اقدامات قانونی لازم برای توقیف آنها انجام شود.