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آزمون سراسری در حوزه امتحانی کیش با شرکت ۲۱۷ داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی همزمان با سراسر کشور در کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شد و آزمون گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی نیز بعدازظهر امروز و آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود.
داوطلبان آزمون سراسری در کیش به ترتیب در گروه آزمایشی علوم تجربی با ۲۱۷ داوطلب، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی با ۱۷۱ نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی با ۷۹ نفر، زبانهای خارجی با ۷۳ نفر و هنر با ۴۳ نفر قرار دارند.
داوطلبان برای ورود به سالن امتحان، چند مداد سیاه نرم و پررنگ، پاککن و مدادتراش ساده همراه خود داشته باشند و آوردن تلفن همراه، ساعت هوشمند، ماشینحساب، جزوه، کتاب، یادداشت و سایر تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی خودداری کنند.
مسئول حفاظت آزمون سراسری ۱۴۰۵ در حوزه امتحانی کیش، گفت: همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی و جزوه، کتاب، یادداشت و دیگر وسایل غیرمجاز میتواند برای داوطلبان تخلف محسوب شود و محرومیتهای قانونی را به دنبال داشته باشد.
رضا ارشدی، افزود: داوطلبان وسایل همراه خود را قبل از ورود به سالن آزمون در محل های تعیینشده قرار دهند.
او با اشاره به حضور خانوادهها در محل برگزاری آزمون سراسری، گفت: فضای مناسبی برای حضور همراهان داوطلبان در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است.
آزمون سراسری ۱۴۰۵ در حوزه امتحانی کیش، واقع در بلوار میرمهنا، جنب نیایش ساختمان پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران برگزار می شود.