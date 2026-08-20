به گزارش خبرگزاری صداوسیما: شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعار‌های حمایتی، آمادگی خود را برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و دفاع از کشور اعلام کردند و بر حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی تأکید داشتند.

در بخش دیگری از این اجتماع، حاضران با اشاره به حضور و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، نسبت به ورود ناو‌های آمریکایی به آب‌های خلیج فارس هشدار داده و بر حاکمیت ایران بر آب‌های سرزمینی و ضرورت مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت کشور تأکید کردند.

مردم پیشوا همچنین با تأکید بر نقش نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور، اعلام کردند که در برابر هرگونه تجاوز یا تهدید خارجی، از مدافعان ایران حمایت خواهند کرد.

پیش از این نیز گزارش‌هایی از حضور شبانه مردم پیشوا در میدان شهید چمران و برگزاری اجتماعات مردمی در این محل منتشر شده است.

این اجتماع در حالی برگزار شد که موضوع حضور ناو‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.