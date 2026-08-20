به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل شیلات استان بوشهر از فعالیت بیش از هزار فروند شناور و قایق صیادی در فصل صید میگو خبر داد و گفت: اگرچه پیش‌بینی اولیه از کاهش ۳۶ درصدی صید حکایت داشت، اما گزارش‌های جدید جامعه صیادی از بهبود شرایط حکایت دارد و امیدواریم میزان صید امسال به رقم سال گذشته برسد.

عقیل امینی اظهار داشت: فصل صید میگو در سال جاری از هفتم مرداد برای قایق‌های صیادی و از هشتم مردادماه برای لنج‌های صیادی آغاز شد و اکنون بیش از هزار فروند لنج و قایق در آب‌های استان مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: در بیشتر روز‌های نخست فصل صید، بیش از هزار تن محصول از دریا استحصال شده که نشان‌دهنده فعالیت گسترده جامعه صیادی استان در این فصل است.

امینی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی همکاران پژوهشکده میگوی کشور در کمیته مدیریت صید، پیش‌بینی اولیه این بود که امسال با ۳۶ درصد کاهش صید مواجه باشیم.

مدیرکل شیلات استان گفت: با این حال، گزارش‌های اخیر دریافت‌شده از جامعه صیادی نشان می‌دهد شرایط نسبت به پیش‌بینی اولیه تا حدودی بهتر شده است و امیدواریم با ادامه فصل صید، میزان برداشت به رقم سال گذشته نزدیک شود.

وی درباره زمان پایان فصل صید میگو نیز بیان کرد: زمان مشخصی از پیش برای پایان صید تعیین نشده و این موضوع بر اساس گزارش نهایی پژوهشکده و بررسی وضعیت ذخایر مشخص خواهد شد.

امینی افزود: زمانی که میزان صید در هر تلاش صیادی به حدود ۴۰ کیلوگرم برسد، موضوع پایان فصل صید مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.