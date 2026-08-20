پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در مناطقی از شمال کشور آسمان ابری وزش باد و بارشهای پراکنده پیش بینی کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز در مناطقی از شرق گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات شمالغرب کشور افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات هرمزگان، جنوب سیستانوبلوچستان، جنوب کرمان و جنوب فارس، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.
فردا جمعه نیز در شرق سواحل خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در تهران و سمنان، آسمان ابری، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
در این روز، وزش باد در شرق، جنوبشرق، دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور افزایش مییابد و در برخی ساعات، بهویژه در منطقه زابل، خیزش گردوخاک انتظار میرود.