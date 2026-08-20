ورود وزیر ورزش و جوانان به سنندج
وزیر ورزش و جوانان با استقبال استاندار کردستان وارد سنندج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، احمد دنیامالی به عنوان نماینده دولت چهاردهم و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، در سفر یکروزه خود به کردستان، ضمن حضور در برنامههای مختلف، از چند طرح و پروژه عمرانی، خدماتی و ورزشی بازدید و بهرهبرداری خواهد کرد.
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام استانداری، افتتاح دو پروژه عمرانی و خدماتی در سنندج و بازدید از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان از جمله برنامههای وزیر ورزش و جوانان در این سفر است.
همچنین حضور در شورای اداری و شورای عالی ورزش استان کردستان از دیگر برنامههای دکتر دنیامالی در سفر به این استان خواهد بود.
سیدغنی نظری، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان نیز وزیر ورزش و جوانان را در این سفر همراهی میکند.