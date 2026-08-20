به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور (آقایان)،که در خانه کشتی کرمان برگزار شد، تیم کرمان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم استان فارس دوم و تیم البرز سوم شد.

رقابت‌های قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور با همکاری انجمن ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کارگران کشور و هیأت ورزش کارگری استان کرمان برگزار می‌شود و استان کرمان با پیشینه‌ای غنی در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، میزبان پهلوانان و کشتی‌گیرانی از استان‌های مختلف کشور است.