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تیم کرمان، در مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور گروه آقایان قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور (آقایان)،که در خانه کشتی کرمان برگزار شد، تیم کرمان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم استان فارس دوم و تیم البرز سوم شد.
رقابتهای قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور با همکاری انجمن ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کارگران کشور و هیأت ورزش کارگری استان کرمان برگزار میشود و استان کرمان با پیشینهای غنی در ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی، میزبان پهلوانان و کشتیگیرانی از استانهای مختلف کشور است.