به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راور گفت: در کوتاهترین زمان پس از دریافت این خبر، گروههای تخصصی برای بررسی علت و ابعاد درگذشت این کارگر به محل اعزام شدند.

رحمان ارثیا افزود: هیچ حادثه‌ای از جمله انفجار یا ریزش در معدن زغال‌سنگ «همکار» درراور رخ نداده است.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی راور گفت: جزئیات تکمیلی علت بروز این اتفاق پس از پایان بررسی گروه کارشناسی اداره‌کل تعاون استان کرمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن و دیگر مسئولان مربوط اعلام خواهد شد.