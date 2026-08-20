آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، امروز در ۴۱۵ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ داوطلب، در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی برگزاری شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده است و آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز بعدازظهر امروز و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در مجموع، ۶۵ درصد داوطلبان آزمون سراسری امسال را خانم‌ها و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند و آمار تفکیکی شرکت‌کنندگان نیز به شرح زیر است:

گروه علوم تجربی: ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر (۶۹٪ خانم، ۳۱٪ آقا)

گروه علوم انسانی: ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر (۶۸٪ خانم، ۳۲٪ آقا)

گروه ریاضی و فنی: ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر (۴۰٪ خانم، ۶۰٪ آقا)

گروه زبان‌های خارجی: ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر (۶۹٪ خانم، ۳۱٪ آقا)

گروه هنر: ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر (۷۸٪ خانم، ۲۲٪ آقا)

زمان‌بندی اعلام نتایج؛ از اواخر شهریور تا دهه دوم آبان

نتایج اولیه نیز اواخر شهریور، در حدود ۲۶ و ۲۷ شهریور اعلام می‌شود و پس از آن یک بازه زمانی حدوداً یک‌هفته‌ای برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و نتایج نهایی در دهه دوم آبان اعلام می شود.

خدمات ویژه سازمان سنجش به ۲۳۴۹ داوطلب توان‌خواه

همچنین ۲ هزار و ۳۴۹ داوطلب توان‌خواه در آزمون امسال حضور دارند که ترکیب جنسیتی آنها شامل ۵۱ درصد خانم و ۴۹ درصد آقا است. ساختار چاپ سؤال برای این عزیزان در سطح استاندارد‌های جهانی (مشابه کشور‌های پیشرو مانند ژاپن و کره جنوبی) بازطراحی شده است.

برای داوطلبان با ضعف بینایی، دفترچه‌های “درشت‌خط” و برای افراد نابینا، دفترچه‌هایی به “خط بریل” طراحی شده است. همچنین برای داوطلبانی که نیاز به منشی دارند، این امکان پیش‌بینی شده و متناسب با شرایط، یک‌ونیم برابر زمان عادی برای پاسخ‌گویی به سؤالات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا بدون دغدغه و در شرایطی عادلانه به رقابت بپردازند.