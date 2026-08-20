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آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، امروز در ۴۱۵ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ داوطلب، در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی برگزاری شد.
آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده است و آزمون گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی نیز بعدازظهر امروز و آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود.
در مجموع، ۶۵ درصد داوطلبان آزمون سراسری امسال را خانمها و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند و آمار تفکیکی شرکتکنندگان نیز به شرح زیر است:
گروه علوم تجربی: ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر (۶۹٪ خانم، ۳۱٪ آقا)
گروه علوم انسانی: ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر (۶۸٪ خانم، ۳۲٪ آقا)
گروه ریاضی و فنی: ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر (۴۰٪ خانم، ۶۰٪ آقا)
گروه زبانهای خارجی: ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر (۶۹٪ خانم، ۳۱٪ آقا)
گروه هنر: ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر (۷۸٪ خانم، ۲۲٪ آقا)
زمانبندی اعلام نتایج؛ از اواخر شهریور تا دهه دوم آبان
نتایج اولیه نیز اواخر شهریور، در حدود ۲۶ و ۲۷ شهریور اعلام میشود و پس از آن یک بازه زمانی حدوداً یکهفتهای برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و نتایج نهایی در دهه دوم آبان اعلام می شود.
خدمات ویژه سازمان سنجش به ۲۳۴۹ داوطلب توانخواه
همچنین ۲ هزار و ۳۴۹ داوطلب توانخواه در آزمون امسال حضور دارند که ترکیب جنسیتی آنها شامل ۵۱ درصد خانم و ۴۹ درصد آقا است. ساختار چاپ سؤال برای این عزیزان در سطح استانداردهای جهانی (مشابه کشورهای پیشرو مانند ژاپن و کره جنوبی) بازطراحی شده است.
برای داوطلبان با ضعف بینایی، دفترچههای “درشتخط” و برای افراد نابینا، دفترچههایی به “خط بریل” طراحی شده است. همچنین برای داوطلبانی که نیاز به منشی دارند، این امکان پیشبینی شده و متناسب با شرایط، یکونیم برابر زمان عادی برای پاسخگویی به سؤالات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا بدون دغدغه و در شرایطی عادلانه به رقابت بپردازند.