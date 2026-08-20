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مردم انقلابی و ولایتمدار کرمان در چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر «آقای شهید ایران»، یاد آن قائد شهید را گرامی داشتند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در مراسم چهلم تشییع و تدفین رهبر شهید گفت: خدمات حدود ۳۷ سال رهبری امام شهید، خدمات گستردهای برای جمهوری اسلامی، ایران اسلامی و جهان اسلام، کشور را به جایگاهی رساند که دشمنان نیز به قدرت و اثرگذاری آن اذعان می کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی با اشاره به تلاش دشمنان برای مخدوش کردن چهره اسلام در جهان تاکید کرد: دشمن با معرفی داعش تلاش کرد حقیقت اسلام را تحریف کند، اما رهبری شهید انقلاب با تبیین اسلام ناب، چهرهای مبتنی بر رحمت، عطوفت، انسانیت و دفاع از ارزشها را به جهانیان معرفی کرد.
امام جمعه کرمان با اشاره به فرهنگ کار جهادی و حرکتهای مردمی بیان کرد: با گسترش روحیه جهادی، مردم در قالب گروههای مختلف برای حل مشکلات کشور و کمک به یکدیگر پای کار آمدند که دستاورد دیگری از دوران رهبری قائد شهید بود.
وی با اشاره به شکلگیری و گسترش راهپیمایی عظیم اربعین حسینی بیان کرد: در شرایطی که داعش امنیت عراق را تهدید میکرد، با مجاهدت رزمندگان مقاومت و نقشآفرینی شهید حاج قاسم سلیمانی، امنیت لازم برای برگزاری این حرکت عظیم فراهم و امروز پیادهروی اربعین به یکی از بزرگترین اجتماعات جهان تبدیل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادیسلیمانی با اشاره به تقویت توان دفاعی و موشکی کشور نیز گفت: قرآن کریم بر آمادگی در برابر دشمنان تأکید دارد و جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان، دانش و توان داخلی به قدرتی رسیده که دشمنان از اقتدار دفاعی آن هراس دارند.
وی خاطرنشان کرد: امروز همه گروهها، جریانها و سلایق مختلف باید پشت سر ولایت فقیه و در کنارهم برای حفظ وحدت و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایستادگی کنند.
حضرت آیت الله العظمی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تجاوز هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی صبح شنبه ۹ اسفند پارسال به شهادت رسیدند.
مراسم وداع با مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای و خانواده ایشان از ۱۳ تا ۱۸ تیر امسال در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شد.