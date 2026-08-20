رئیس پلیس راه لرستان از وقوع یک فقره تصادف رانندگی در کیلومتر ۷ محور فرعی خرم‌آباد به ازنا خبرداد و گفت: در این حادثه یک نفر جان‌باخت و ۴ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تصادف در محور فرعی خرم‌آباد به ازنا (منطقه سکوند)، بلافاصله عوامل پلیس راه، انتظامی و تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه نشان داد که این حادثه بر اثر برخورد رخ‌به‌رخ (شاخ‌به‌شاخ) دو دستگاه خودروی پژو به وقوع پیوسته است که در این حادثه، یکی از سرنشینان در دم فوت و ۴ نفر دیگر نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه لرستان، علت اصلی این سانحه را، تجاوز به چپ از سوی راننده خودروی پژوی نقره‌ای اعلام کرد.

سرهنگ شادابی‌چگنی با هشدار به رانندگان گفت: جاده‌های فرعی به دلیل عرض کم و دوطرفه بودن، ظرفیت خطای انسانی را ندارند و یک لحظه غفلت، سبقت غیر مجاز یا تجاوز به چپ، نه تنها جان راننده، بلکه زندگی دیگران را نیز نابود می‌کند.

وی از مردم خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، به ویژه در محور‌های دوطرفه، به امنیت و سلامت خود و دیگران احترام بگذارند.