سازمان جهانی بهداشت هشدار داد، شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کُنگو از کنترل خارج شده و خطر تبدیل شدن آن به مرگبارترین همه‌گیری ابولا در جهان افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این سازمان اعلام کرد تا هفته گذشته بیش از پنج هزار مورد ابتلای قطعی و دو هزار و ۳۷۸ مرگ در ۵۵ منطقه بهداشتی از شش استان این کشور ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید این بزرگ‌ترین شیوع ابولا در کُنگو و دومین شیوع بزرگ جهان است و هنوز نشانه روشنی از کاهش انتقال دیده نمی‌شود.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا نیز هشدار داده است که این بیماری اکنون تقریباً هر ۳۰ دقیقه جان یک نفر را می‌گیرد و در صورت مهار نشدن، می‌تواند مرگبارترین شیوع ابولا در جهان باشد.

ویروس ابولا از جمله عوامل بیماری زای بسیار جدی است که در صورت عدم تشخیص و مراقبت سریع منجر به عوارض شدید و حتی مرگ می‌شود. این ویروس بیشتر در برخی مناطق آفریقا دیده شده، اما به دلیل جابجایی انسان‌ها و سفر‌های بین المللی، آگاهی درباره آن در همه کشور‌ها اهمیت دارد. آشنایی با ویژگی‌های این بیماری در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مدیریت بهتر موارد مشکوک بسیار مؤثر می‌باشد.

ویروس ابولا (Ebola Virus) از خانواده Filoviridae است و عامل بیماری‌ای به نام تب خونریزی دهنده ابولا محسوب می‌شود. این بیماری نخستین بار در سال ۱۹۷۶ در نزدیکی رود ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد.

ابولا باعث تب شدید، ضعف شدید، خونریزی داخلی و خارجی، اختلال عملکرد کبد و کلیه، شوک و نارسایی چندعضوی می‌شود. نرخ مرگ و میر این بیماری بسته به سویه ویروس و کیفیت خدمات درمانی، بین ۲۵ تا ۹۰ درصد گزارش شده است. به همین دلیل، ابولا یکی از خطرناک‌ترین عفونت‌های ویروسی شناخته می‌شود.